Токио, 6 февраля, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Около 120 человек экстренно госпитализированы из-за снегопадов в Токио. Об этом 6 февраля сообщило агентство Kyodo.

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По данным пожарной охраны Токио, в ведении которой находится служба скорой помощи, большая часть травм получена пострадавшими при падении из-за гололёда. Возраст пострадавших от четырёх до 92 лет.

Кроме того, без энергоснабжения остаются 2,4 тысячи домохозяйств в префектурах Сайтама, Канагава, Яманаси и Нагано. В токийском аэропорту Ханэда из-за сильного снегопада отменено более 30 авиарейсов. Часть участков на скоростных автомагистралях закрыта, возникли задержки и смещения в графике движения электропоездов, опоздания электричек на западном направлении превышают 45 минут.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в аэропортах Токио Нарита и Ханэда из-за последствий сильных снегопадов отменили по меньшей мере несколько десятков рейсов. В частности, отменены более 70 рейсов из столичных аэропортов в ряд населённых пунктов, в том числе в Осаку, Саппоро, Нагою и Фукуоки.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе Японии в ближайшие сутки может выпасть до 8 см снега. В горных районах интенсивность выпадения осадков за тот же период составит 25–40 см. Такие снегопады в Японии случаются лишь раз в несколько лет.