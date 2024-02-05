Вашингтон, 6 февраля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Почти две трети граждан США считают, что умственные способности главы Белого дома Джозефа Байдена заметно снизились. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного и опубликованного 5 февраля исследовательской организацией Rasmussen Reports.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Согласно результатам исследования, 59% опрошенных согласились с утверждением, что американский лидер «все сильнее теряет остроту ума». При этом только 33% опрошенных не согласились с таким мнением.

Опрос проводился в телефонном режиме с 28 по 30 января среди 943 совершеннолетних американцев, которые намерены принять участие в голосовании на президентских выборах в текущем году. Погрешность результатов исследования составляет около 3%.

Президент США Джозеф Байден в его 81 год стал старейшим главой государства за всю историю. Его частые оговорки в публичных выступлениях и неловкие ситуации, в которые политик постоянно попадает, стали поводом для критики со стороны его политических оппонентов-республиканцев и экс-президента США Дональда Трампа, который тоже намерен претендовать на пост американского лидера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-глава Белого дома Трамп, президенту США Байдену осталось руководить страной девять месяцев до следующих выборов главы государства и за это время всё ещё может начаться третья мировая война.

По мнению Трампа, американский лидер не справляется со своими обязанностями, а в мире не уважают Байдена и смеются над ним.