Рио-де-Жанейро, Бразилия, 5 февраля, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в связи с эпидемией лихорадки денге в Рио-де-Жанейро в преддверии всемирно известного карнавала. Об этом сказано в декрете, который 5 февраля подписал мэр города Эдуарду Паэс.

Trust.org Комары — переносчики лихорадки денге

«Объявляется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения в Рио-де-Жанейро в связи с эпидемией денге», — говорится в документе, опубликованном в онлайн-вестнике мэрии.

В городе введен план борьбы с эпидемией. Создан оперативный центр по борьбе с распространением заболевания, открыты десять центров по экстренному приему населения с подозрением на денге и центр неотложной помощи. В муниципальной сети больниц выделены квоты и места для пациентов с лихорадкой денге. К профилактике заболевания будут привлечены сотрудники 150 клиник, находящихся в небольших городах и муниципалитетах.

В районы с самым высоким уровнем заболеваемости направят специальную технику, которая начнёт обработку аэрозолем, убивающим комаров Aedes Aegypti, основных переносчиков лихорадки денге. особенно тщательно обработают пустующие и заброшенные объекты, уничтожая там места скопления дождевой воды, которая важна для размножения комаров.

Кроме того, министерство здравоохранения Бразилии представит общественности график вакцинации от лихорадки. Приоритет отдадут детям и подросткам от десяти до 14 лет, так как в этой возрастной группе наблюдается наибольшее количество госпитализаций с признаками лихорадки денге.

По данным властей Рио-де-Жанейро, с начала 2024 года число заболевших лихорадкой денге уже превысило десять тысяч человек. Это немногим менее половины от общего числа случаев — 23 000 — зарегистрированных за весь 2023 год.

Ожидается, что на проведении карнавала, который официально начнётся 9 февраля и будет продолжаться до 14 февраля, режим ЧС никак не скажется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лихорадка денге распространилась на юге Европы, в частности в Италии и Франции, а также в США. Учёные бьют тревогу, так как, по их данным, к 2050 году половина населения Земли будет вынуждена сосуществовать с желтолихорадочными и азиатскими тигровыми комарами. В основе исследований лежит скорость распространения «переносчиков» по планете.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила в мае, что совместное предприятие России и Никарагуа «Мечников» вторым в мире после японских учёных разработало вакцину против лихорадки денге.