Москва, 3 ноября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Лихорадка Денге распространилась на юге Европы, в частности в Италии и Франции, а также в США из-за глобального потепления, сообщил журнал Nature.

(сс) FotoshopTofs Комар

«Сочетание тёплых погодных условий и увеличения числа завозных случаев вызвало всплеск инфекции, переносимой тигровыми комарами (Aedes albopictus), которые обитают в Южной Европе», — говорится в материале.

Эпидемиолог из Цюрихского университета Патрисия Шлагенхауф заявила, что сложившая эпидемическая обстановка заслуживает большого внимания. Так, по состоянию на 27 октября, во Франции выявили 1 414 завозных случаях Денге. Уточняется, что в 65% случаев люди прибыли с Мартиники и Гваделупы.

Шлагенхауф отметила, что комары прекрасно себя чувствуют при температуре от 15°C до 35°C и могут размножаться в небольших количествах стоячей воды. По её словам, для размножения особей достаточно иметь контейнер с водой под комнатными растениями.

Учёные бьют тревогу, та как, по их данным, к 2050 году половина населения Земли будет вынуждена сосуществовать с желтолихорадочными и азиатскими тигровыми комарами. В основе исследований лежит скорость распространения «переносчиков» по планете.

Как сообщало ИА Регнум, в Аргентине в апреле с начала года зарегистрировали свыше 40 тысяч случаев заражения лихорадкой Денге. При этом в 37 914 случаях заражение произошло на территории страны.

Лихорадка денге — вирусная инфекция, передающаяся при укусах москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила в мае, что совместное предприятие России и Никарагуа «Мечников» вторым в мире после японских учёных разработало вакцину против лихорадки денге.