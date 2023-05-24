Москва, 24 мая, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Совместное предприятие России и Никарагуа «Мечников» разработало вакцину против лихорадки денге. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Важно отметить, что «Мечников» — это не только трансферт технологий, это не только производство, это разработка препаратов под потребности конкретного региона», — заявила она в ходе Евразийского экономического форума.

По её словам, вакцина была разработана по инициативе президента Никарагуа Даниэля Ортеги. Она также добавила, что в ближайшее время стартуют клинические исследования препарата.

Скворцова отметила, что в настоящее время вакцина против этого заболевания разработана только в Японии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее биохимики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали универсальный контейнер для доставки матричной РНК патогена в клетки человека для запуска выработки антител, который позволит создавать различные вакцины против широкого спектра заболеваний. По словам представителя университета, учёные экспериментально проверили эффективность выработки белка-антигена в живых клетках на клеточных культурах человека.