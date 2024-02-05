Сочи, Краснодарский край, 5 февраля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Сочинский аэропорт восстанавливает хронологию событий, связанных с опозданием на рейс телеведущей Анфисы Чеховой. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиагавани.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее Анфиса Чехова рассказала, что опоздала на рейс «Аэрофлота» из Сочи. Причиной тому стала посадка, которая длилась, по её словам, всего семь минут. О ситуации она написала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Многие комментаторы и подписчики поддержали Чехову, сообщив, что сталкивались с похожими проблемами в аэропорту Сочи и рейсами «Аэрофлота».

Объявление о выходе на посадку прозвучало, когда телеведущая находилась в бизнес-зале, который, по её словам, «находится чёрт знает где — десять минут идти медленным ходом». Она добавила, что такие истории для аэропорта Сочи не редкость.

Помимо самой авиагавани, проверку поступившей жалобы проводит транспортная прокуратура.

«Южной транспортной прокуратурой также организована проверка соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Сочи по результатам мониторинга средств массовой информации», — уточнялось в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля Анфиса Чехова планировала улететь из Сочи, но её рейс задержали на 20 минут. После того как была объявлена посадка, телеведущая прошла через весь аэропорт до выхода, но представители «Аэрофлота» заявили, что посадка уже закрыта.

Как утверждала Чехова, произошла недоговорённость между авиакомпанией и сочинским бизнес-классом. Она отметила, что, видимо, компания решила наверстать время задержки самолёта за счёт быстрой посадки, но не предупредила об этом работников бизнес-класса.