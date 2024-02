Лос-Анджелес, США, 5 февраля, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Песня американской певицы Билли Айлиш What Was I Made For? к фильму «Барби» получила премию «Грэмми» как лучшая музыкальная композиция года. 66-я церемония вручения проходила в ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе.

Dmileson Премия «Грэмми»

Также на награду претендовали композиции: A&W Ланы Дель Рей, Anti-Hero Тейлор Свифт, Butterfly Джона Батисты, песня Dance The Night Дуа Липы, Flowers Майли Сайрус, Vampire Оливии Родриго, Kill Bill от SZA.

Премия за лучшее сольное исполнение в стиле популярной музыки досталась Майли Сайрус с композицией Flowers. Лучший альбом в стиле популярной музыки по версии «Грэмми» у Тейлор Свифт (Midnights. — Прим. ред).

«Грэмми» как лучшая песня в стиле​​ R&B завоевала исполнительница SZA (настоящее имя — Солана Имани Роу).

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году американская исполнительница, актриса, продюсер Бейонсе стала обладательницей рекордного числа статуэток премии «Грэмми». Она получила 32 награды в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» с песней Break My Soul и «Лучшее исполнение в стиле R&B» с треком Plastic Off the Sofa. Также Бейонсе стала обладательницей награды за пластинку Renaissance в номинации «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом» и победила в номинации «Лучшая песня в стиле R&B».