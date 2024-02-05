Вашингтон, 5 февраля, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Американского исполнителя в стиле рэп Киллера Майка (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) арестовали полицейские сразу после получения им трёх наград на 66-й церемонии вручения премии Grammy. Об этом 4 февраля сообщил журналист издания The Hollywood Reporter Крис Гарднер в соцсети Х (ранее Twitter).

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По словам журналиста, правоохранители увезли рэпера в наручниках с Crypto.com-арены, где проходила церемония Grammy, после того как Киллера Майка удостоили награды за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение за композицию Scientists & Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael.

Гарднер со ссылкой на одного из чиновников добавил, что музыканта взяли под арест за мелкое правонарушение, которое не связано с церемонией вручения Grammy. В 2023 году Киллер Майк уже удостаивался этой премии за песню OutKast The Whole World.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря 2023 года американский рэпер Канье Уэст опубликовал фотографию российского актёра Ярослава Могильникова, исполнившего роль Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». На выложенном фото артист позирует в футболке российского дизайнера Гоши Рубчинского. Одежда последнего является частью пиар-кампании скорого альбома рэпера.