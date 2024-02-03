Киев, 3 февраля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Альтернативный законопроект о мобилизации, направленный на прекращение «охоты на людей», внесён в Верховную раду Украины. Об этом автор документа, депутат от президентской фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу сообщил 3 февраля в соцсетях.

Известия/Тарас Петренко

Он подчеркнул, что вопросы, связанные с обеспечением армии, улучшением ротации, пополнением рядов ВСУ, нельзя решать, демонстрируя «отношение к гражданам как к рабам». В армии должно радикально измениться отношение к бойцам, в тылу недопустимо охотиться за людьми.

«Подал альтернативный законопроект новому правительственному законопроекту о мобилизации», — написал Мазурашу в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России организации).

Он добавил, что предложенный правительством документ предусматривает «усиление рабовладения» в стране.

По мнению Мазурашу, должно быть зафиксировано, что под призыв попадут при их письменном согласии только реально готовые физически и морально люди. Остальные должны работать «на экономику» в стране или за её пределами.

На сайте Рады указано, что альтернативный законопроект зарегистрирован 2 января. Пояснительная записка к нему не опубликована.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию власти на Украине объявили в феврале 2022 года и не раз продлевали. Принимаются различные меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Им, в частности, запретили покидать страну, при этом повестки вручаются в госучреждениях, на улицах, в местах скопления людей. Сотрудники военкоматов фактически охотятся за мобилизованными.

В конце января в Верховную раду был внесён доработанный правительством законопроект о мобилизации. В новой версии документа предусмотрена возможность ограничения прав уклонистов через суд, введение электронных повесток. Уклонистам могут запретить выезжать за рубеж, их банковским счетам грозит блокировка. Для получения консульских услуг мужчинам от 18 до 60 лет придётся предъявить военно-учётные документы. Всех мужчин обяжут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работникам военкоматов и полицейским. Последние смогут задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы. Для ограниченно годных к службе предусмотрен повторный медосмотр.