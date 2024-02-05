Москва, 5 февраля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. В Москве мошенники убедили женщину с онкологическим заболеванием набрать кредитов на 7,5 млн рублей и передать деньги им. Из-за сильного стресса состояние женщины ухудшилось. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, 18 января в полицию обратилась 61-летняя Нина Т., женщина рассказала, что несколько месяцев назад стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму денег. Но раньше прийти в полицию она не могла из-за тяжелого заболевания. По словам пенсионерки, 27 сентября 2023 года ей позвонил незнакомый мужчина. Он представился начальником службы безопасности одного из банков и сообщил Нине, что от её имени якобы кто-то уже оформил много кредитов.

Мужчина заверил женщину, что ей нужно действовать очень быстро, чтобы специалисты смогли «отследить мошенников и вернуть деньги». Нина была очень встревожена и согласилась выполнять все инструкции звонившего. В тот же день женщине сказали отправиться к станции метро «Рязанский проспект» и встретиться в кафе со «специалистом», который занимался её делом. Женщина послушно выполняла все инструкции и отправилась в указанное место. Там к ней подошёл мужчина, который представился Иваном, он узнал пенсионерку и назвал по имени. Он объяснил Нине, что ей нужно пойти в банк, оформить кредит и получить наличные. Когда женщина выполнила указания, Иван вызвал такси и отвёз её в другой банк, там она должна была выполнить те же действия. Все полученные деньги она передавала Ивану. В первый день Нину отвезли в три банка, где она оформила кредиты почти на 3 млн рублей. Но этого было недостаточно. Через день, 29 сентября, Нину снова убедили встретиться с Иваном, чтобы продолжить собирать деньги для «поимки мошенников».

Очередной рейд по банкам повторился 2 октября. Уже тогда Нина чувствовала недомогание, но ещё не знала о своём диагнозе. На фоне стресса от новостей о кредитах женщине становилось хуже. Но «начальник службы безопасности» по телефону успокаивал женщину, заверяя, что все переданные ею деньги якобы вернутся на её счета в течение трёх месяцев. Нина верила каждому слову и очень надеялась на скорейшее завершение этой неприятной ситуации. Но в конце октября она поняла, что стала жертвой обмана, когда увидела, что её собеседник стёр историю переписки. Эта новость сильно повлияла на состояние здоровья женщины. Она попала в больницу и узнала о своём диагнозе. У неё нашли онкологическое заболевание.

Врачи назначили курс химиотерапии, медлить было нельзя. Лишь когда состояние Нины улучшилось, она смогла обратиться в полицию.

«Поступило заявление от 61-летней жительницы Московской области о том, что неизвестные ввели её в заблуждение, представившись службой безопасности «Банка России», и убедили оформлять кредиты и передавать деньги неизвестным. Сумма ущерба составила 7 473 062 рубля», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению пенсионерки полицией проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что дочь актрисы Валентины Талызиной отдала мошенникам 2 млн рублей. В это время её мама находилась в больнице с бронхопневмонией.