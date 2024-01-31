Москва, 31 января, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Дочь Народной артистки РСФСР Валентины Талызиной отдала мошенникам 2,2 миллиона рублей, пока её мать находилась в больнице. По данному факту полиция проводит проверку. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ТАСС/Сергей Бобылев

29 января в полицию обратилась 54-летняя дочь актрисы Валентины Талызиной Ксения Хаирова. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников и потеряла более 2 миллионов рублей. Это началось ещё в конце декабря 2023 года, когда с Ксенией по телефону связался незнакомец. Он представился биржевым брокером и предложил женщине зарегистрироваться на онлайн-платформе для дополнительного заработка на валютных торгах. Хаировой понравилась эта идея. Женщина зарегистрировалась на сайте, о котором рассказал незнакомец, и создала там виртуальный кошелёк. Больше месяца Ксения вносила туда деньги. 21 января, за день до своего 89-летия, мама Ксении Валентина Талызина попала в больницу с бронхопневмонией. Через несколько дней после госпитализации артистки её дочь попыталась вывести деньги со счёта на бирже, но не смогла этого сделать и обратилась в полицию.

«С 20 декабря 2023 по 26 января 2024 года 54-летняя жительница Москвы внесла на биржу денежные средства в размере 2 203 000 рублей, а когда попыталась снять, выяснилось, что ей необходимо оплатить налог в размере 15 процентов от прибыли. Женщина написала заявление о мошенничестве», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по факту обращения Ксении Хаировой в полицию проводится проверка.

Актриса Хайрова Ксения Леонидовна родилась 29 марта 1969 года. Она сыграла во множестве отечественных фильмах и сериалах, в том числе «Гадалка», «Страна ОЗ», «Опера: хроники убойного отдела», «СашаТаня» и многих других. Её мама — народная артистка РСФСР Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года. Она сыграла в фильмах «Старики-разбойники», «Большая перемена», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «О бедном гусаре замолвите слово», «Следствие ведут Знатоки», сериалах «Солдаты», «Срочно в номер» и многих других. Кроме того, она занималась озвучкой. Её голосом говорят герои многих фильмов, в том числе Пилар в «ТАСС уполномочен заявить…», героиня Барбары Брыльской в «1-й Скорый», мама Дяди Фёдора в мультфильмах «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и многих других.

Ранее ИА Регнум сообщал, что Валентина Талызина была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц. В Театре Моссовета заявили, что артистка находится в больнице на профилактике с диагнозом бронхит. Медики заверили, что ей ничего не угрожает. 31 января артистка вернулась домой, там она продолжит лечение самостоятельно.