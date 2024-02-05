Пекин, 5 февраля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Задержанного в Китае австралийского писателя Ян Хэнцзюня, которого обвинили в шпионаже, суд в Пекине приговорил к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Пенни Вонг, информирует издание The Guardian.

AP/TASS

«Правительство Австралии потрясено таким исходом», ― заявила Вонг в ходе выступления перед журналистами в Канберре.

При этом глава МИД добавила, что через два года смертный приговор заменят на пожизненное заключение. Это произойдёт в том случае, если писатель за это время не совершит серьёзных преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа 2019 года власти Китая обвинили китайско-австралийского писателя Ян Хэнцзюня в шпионаже в пользу Австралии. Его задержали в начале того же года, а в середине июля арестовали.

Австралийские власти заявили, что его арестовали по политическим мотивам, и потребовали немедленного освобождения.

Власти Австралии также выразили беспокойство условиями содержания Хэнцзюня. Глава австралийского МИД Марис Пэйн заявила, что австралийская сторона продолжает настаивать на том, чтобы с арестованным обращались в соответствии с международным законодательством и нормами в области прав человека и обеспечили к нему доступ юристов. Также власти Австралии попросили улучшить условия содержания Ян Хэнцзюня в китайской тюрьме.