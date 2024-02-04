Вашингтон, 4 февраля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы взять интервью у лидера России Владимира Путина или у высокопоставленного члена правительства страны, если беседа с президентом не состоится. Это очень злит Белый дом, который не допускает в США альтернативных точек зрения, заявил политолог, американский специалист по связям с общественностью и экс-журналист The New York Times Джон Вароли.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон

«Как вы знаете, американский правящий класс называет Россию нашим главным врагом. Это очень печальная реальность российско-американских отношений. Наше правительство видит в России врага. 99% информационного пространства в Америке находится под контролем Белого дома. И они не допускают других мнений», — рассказал он «Известиям».

Вароли обратил внимание на то, что власти США не хотят, чтобы американский народ слышал, например, как Путин 14 лет просил западных коллег не расширять НАТО на восток.

«Проблема в том, что 99% американцев не знают, что в течение 14 лет Владимир Путин пытался заключить мир с США, с Западом», — отметил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, коллега Такера Карлсона Дженсон Хинкл также предположил, что американский журналист находится в Москве, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.

Приезд Карлсона в Россию прокомментировали в Конгрессе США. Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что у демократов и подконтрольных им пропагандистов вызывает содрогание тот факт, что американский журналист возьмёт интервью у президента России.