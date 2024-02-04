Москва, 4 февраля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В Москве умерла Зоя Андреевна Сафрончук — жена Василия Сафрончука, советского дипломата и заместителя пятого Генерального секретаря ООН. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Василий Сафрончук

Супруга выдающегося дипломата ушла из жизни 31 января в своей квартире на Аминьевском шоссе. Ей было 90 лет.

«В квартире на Аминьевском шоссе скончалась 90-летняя женщина. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Тело обнаружил внук умершей», — рассказал собеседник агентства.

Василий Степанович Сафрончук родился 16 февраля 1925 года. Он был советским дипломатом, советником по экономическим вопросам в посольстве СССР в Лондоне и послом СССР в Республике Гана. Василий Степанович в течение 20 лет работал под руководством министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко. Сафрончук занимал должность заместителя заведующего 2-м Европейским отделом МИД СССР, работал в постоянном представительстве СССР при ООН заместителем постпреда Якова Малика и Олега Трояновского. Василий Степанович был советником-посланником в посольстве СССР в Афганистане с 1973 по 1982 год.

Вершиной его дипломатической карьеры стал пост заместителя Генерального секретаря ООН Переса де Куэльяра, в сфере его влияния находились политические вопросы и дела Совета Безопасности. Коллеги считали Сафрончука одним из лучших специалистов по ООН, так о нём отзывался чрезвычайный и полномочный посол СССР Владимир Шустов. Работая в Совбезе, Василий Сафрончук занимался странами Ближнего Востока, Центральной Америкой, Кипром, Намибией, Анголой, ЮАР, а также решал вопросы по ирано-иракскому конфликту, женевскому соглашению по Афганистану и многие другие задачи. В 67 лет Василий Степанович вышел на пенсию и приступил к написанию книги о своей карьере и событиях, в которых он принимал участие. Кроме того, он выпускал материалы в СМИ, в газете «Советская Россия» он опубликовал почти 550 материалов. Сафрончук ушёл из жизни в 2004 году, ему было 79 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало о смерти дипломата Владимира Жеглова. Он был временным поверенным в делах России на Украине.