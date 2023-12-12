Москва, 12 декабря, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Бывший временный поверенный России на Украине Владимир Жеглов скончался 12 декабря после тяжелой продолжительной болезни, сообщили в МИД.

МИД России Бывший временный поверенный России на Украине Владимир Жеглов

«Ушёл из жизни опытный дипломат и надежный товарищ», — говорится в сообщении.

Руководство министерства и первый департамент стран СНГ с глубоким прискорбием сообщил о смерти посла по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный посланник 2 класса. Он умер на 55-м году жизни. Ведомство выразило искренние соболезнования родным и близким дипломата.

В МИД отметили, что Жеглова отличали исключительные трудолюбие, профессионализм и преданность делу. Он всегда внимательно и с добротой относился к коллегам.

Владимир Жеглов родился 4 июня 1969 года в Москве. Окончил МГИМО и поступил на дипломатическую службу. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. В 2015–2021 годах был заместителем постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене. Затем в 2022 году стал временным поверенным в делах России на Украине. С июня 2023 года был послом по особым поручениям МИД России.

Жеглова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипслужбу.