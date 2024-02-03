Доха, 3 февраля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Сборная Ирана по футболу одержала победу над командой Японии в четвертьфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Эрик Романенко/ТАСС Мохаммад Мохеби

На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Японии Хидемаса Морита. Иранские футболисты восстановили равновесие на 55-й минуте, отличился нападающий Мохаммад Мохеби, выступающий за российский клуб «Ростов».

Победу сборной Ирана принёс полузащитник Алиреза Джаханбакш, который забил гол с пенальти на 96-й минуте.

В полуфинале Кубка Азии сборная Ирана встретится с победителем пары матча между командами Катара и Узбекистана.

Как сообщало ИА Регнум, сборная Таджикистана по футболу проиграла команде Иордании в четвертьфинальном матче Кубка Азии со счётом 0:1. На 66-й минуте защитник таджикистанской команды Вахдат Ханонов срезал мяч в собственные ворота. Сборная Таджикистана впервые принимала участие в финальной части Кубка Азии.