Доха, 2 февраля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Сборная Таджикистана по футболу проиграла команде Иордании в четвертьфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счетом 0:1.

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На 66-й минуте игры защитник таджикистанской команды Вахдат Ханонов срезал мяч в собственные ворота.

Сборная Таджикистана впервые приняла участие в финальной части Кубка Азии. Команда вышла из группы, набрав четыре очка и заняв второе место после сборной Катара. При этом футболисты из Таджикистана оставили за бортом турнира команды Китая и Ливана.

Сборная Иордании впервые вышла в полуфинал, где сыграет с победителем матча Австралия — Южная Корея.

Как ранее сообщало ИА Регнум, товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу состоится 21 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Динамо».