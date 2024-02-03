Хуахин, Таиланд, 3 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 108-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-250 в таиландском Хуахине.

Максим Константинов/ТАСС Диана Шнайдер

В полуфинале 19-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Китая Синьюй Ван, которая является 40-й ракеткой мира. Встреча продлилась 1 час и 40 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5)

Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы три эйса, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк из пяти.

В финале Шнайдер сыграет с победительницей матча между китайскими теннисистками Ван Яфань и Чжу Линь.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января белорусская теннисистка Арина Соболенко победила китаянку Циньвэнь Чжэн в финале Australian Open — 2024 и стала победительницей турнира Большого шлема. Теннисистки провели на корте час и 17 минут. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2.