Мельбурн, Австралия, 27 января, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила китаянку Циньвэнь Чжэн в финале Australian Open — 2024 и стала победительницей турнира Большого шлема, сообщил 27 января «Чемпионат».

Wang Shen/Global Look Press Арина Соболенко

Теннисистки провели на корте час и 17 минут. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2.

«Поздравляю Чжэн с невероятным турниром. Знаю, что проигрывать в финале очень тяжело, но ты такой невероятный игрок и такая молодая. У тебя ещё будет много финалов, и ты это сделаешь», — сказала Соболенко.

Соболенко второй раз подряд стала победительницей Australian Open. В предыдущий раз она победила на Australian Open в январе прошлого года.

Australian Open проходил в Мельбурне с 14 по 27 января. Призовой фонд турнира составляет более $58 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,1 млн.

Как сообщало ИА Регнум, на Australian Open — 2024 российская теннисистка Анна Калинская 24 января проиграла Чжэн Циньвэнь в четвертьфинальном матче. Циньвэнь вышла в полуфинал и 25 января выиграла у украинки Даяны Ястремской.