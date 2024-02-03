Тюмень, 3 февраля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования прошли 3 февраля в Тюмени.

РИА Новости/Максим Богодвид Александр Большунов

Большунов финишировал в финале с результатом 4 минуты 6,3 секунды.

Второе место с отставанием в 0,82 секунды занял Савелий Коростелёв. Замкнул тройку Сергей Ардашев, отставший на 0,84 секунды.

Таким образом, Большунов продлил до 16 свою серию побед на этапах Кубка России.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря Большунов стал победителем в скиатлоне на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Он пробежал дистанцию 30 км за 1 час 13 минут 13,1 секунды.

3 декабря Большунов выиграл масс-старт на дистанции 20 км на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени. Он финишировал с результатом 57 минут 15,9 секунды.