Тюмень, 3 декабря, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Трёхкратный чемпион Олимпиады Александр Большунов выиграл масс-старт на дистанции 20 км на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

Донат Сорокин/ТАСС Александр Большунов

Большунов финишировал с результатом 57 минут 15,9 секунды. Второе место занял Илья Семиков (отставание от лидера +2,2 секунды), третье — Алексей Червоткин (+5,4 секунды).

Среди женщин победительницей в масс-старте стала чемпионка Олимпийских игр Вероника Степанова. Второй финишировала Анастасия Фалеева, третьей — Анастасия Кулешова.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября Большунов одержал вторую подряд победу на старте сезона 2023/24 в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России в Хакасии. До этого трёхкратный олимпийский чемпион победил в гонке на 15 км раздельным стартом в свободном стиле.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что Большунов не может тренироваться в полном объёме после серьёзной травмы, которую он получил на предсезонном сборе в белорусских Раубичах. Специалист уточнил, что спортсмен постепенно начал проводить более жёсткие тренировки, однако у него всё ещё были ограничения по бегу, прыжкам, силовым упражнениям и скоростной работе.