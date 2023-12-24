Кирово-Чепецк, Кировская область, 24 декабря, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем в скиатлоне на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования прошли 24 декабря в Кирово-Чепецке.

Донат Сорокин/ТАСС Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов

Большунов пробежал дистанцию 30 км за 1 час 13 минут 13,1 секунды. Он одержал 12-ю подряд победу на этапах Кубка России.

Второе место занял Илья Семиков, отставание которого составило 4,9 секунды. Замкнул тройку Савелий Коростелёв (+7,7).

Следующий этап Кубка России будет проходить с 11 по 14 января в Казани.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Большунов выиграл масс-старт на дистанции 20 км на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени. Он финишировал с результатом 57 минут 15,9 секунды.

25 ноября Большунов одержал вторую подряд победу на старте сезона 2023/24 в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России в Хакасии. До этого трёхкратный олимпийский чемпион победил в гонке на 15 км раздельным стартом в свободном стиле.