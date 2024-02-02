Луганск, 2 февраля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Мобилизованные граждане прибыли в январе под Артёмовск для восполнения потерь в рядах ВСУ. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 2 февраля в Telegram-канале.

Pool. Ukrainian Presidentia/Global Look Press

По информации его источников, свежее пополнение для потрёпанных украинских подразделений прибыло на участок в районе Клещеевки и Курдюмовки. Там противник пытается сдержать натиск российских войск.

Большинство прибывших — неопытные бойцы, которых только в январе призвали на службу по мобилизации, отметил Марочко.

Командование таким образом старается восполнить потери. Каждый день из рядов ВСУ на этом участке выбывает до роты военнослужащих, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал, что мобилизованным в ряды украинской армии новобранцам выдают ношеную форму и бывшие в употреблении средства защиты. Как правило, эти вещи непригодны для использования из-за характерных повреждений и плохого запаха.