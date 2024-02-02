Эр-Рияд, 3 февраля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Запланированный на 17 февраля в Эр-Рияде боксёрский поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе с участием украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри перенесли на неопределённый срок, подтвердила в соцсети промоутерская компания Queensberry.

360experience.com Тайсон Фьюри

Британский боксёр получил рассечение брови во время спарринга.

«Травма требует срочного медицинского вмешательства и наложения швов. Очевидно, что затем Фьюри понадобится пройти восстановление, что не оставляет возможностей для проведения его боя с Усиком в запланированную дату 17 февраля», — говорится в официальном заявлении.

Новая дата поединка пока неизвестна. Изначально встреча на ринге украинца с британцем планировалась 23 декабря 2023 года. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен после победы британца над французским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну заявил, что спортсмен не будет готов к назначенной дате.

В свою очередь 35-летний британец принёс извинения за доставленные неудобства своей команде, противнику, болельщикам и организаторам турнира.

Фьюри является чемпионом по версии Всемирного боксёрского совета. На его счету 34 победы, одна ничья и ни одного проигрыша.

В карьере 37-летнего Усика также не было проигранных встреч (21 победа). Ему принадлежат пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской организации (IBO).

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Тайсон Фьюри заявил, что не хочет проводить бой с Александром Усиком, назвав его «маленьким украинским бомжом». Британец добавил, что у него нет никакого интереса к объединению поясов в этом дивизионе. По словам Фьюри, он ищет самый высокий гонорар, а Усик — иностранец, который плохо говорит по‑английски, поэтому поединок с ним не продать.

Ранее поединки между Фьюри и Усиком также неоднократно срывались, поскольку стороны не могли договориться о распределении гонораров.