Чикаго, США, 2 февраля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Одобренная Европейским союзом финансовая помощь в 50 млрд. евро для Украины не повлияет на расстановку сил на театре военных действий. Об этом заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Настоящая проблема в том, что в конце концов эти деньги не окажут существенного влияния на то, что происходит на поле боя. Как следствие, ситуация будет и дальше складываться в пользу России», — отметил он.

Профессор пояснил, у Запада нет промышленной базы, которая могла бы создать большое количество вооружений для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что текущий пакет помощи по этой причине пойдёт на поддержание правительства на плаву, а не для покупки новой техники.

При этом Миршаймер отметил, что Вооружённые Силы России обладают значительным преимуществом не только в человеческом ресурсе, но и по части вооружения.

Мнение Джона Миршаймера разделяет российский политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской академии наук (РАН) Сергей Фёдоров. Он рассказал корреспонденту ИА Регнум, что 50 млрд евро от ЕС ситуацию не изменит, но сможет поддержать украинский бюджет, практически рухнувшее государство. По словам эксперта, сумма не мала, но и не велика — примерно миллиард евро в месяц. Часть денег может пойти и на закупку вооружений, хотя, как указал Фёдоров, для этих целей действуют другие программы.