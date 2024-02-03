Москва, 3 февраля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Говоря о «цифровой деменции», специалисты чётко посылают сигнал о недопустимости злоупотребления гаджетами, заявил в разговоре ИА Регнум невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Врач отметил, что данная тема несколько раздута, в том плане, что негативное воздействие гаджетов не приведёт к полной утрате профессиональной, бытовой, социальной независимости. Он напомнил, что деменция — это потеря полученных за жизнь знаний, когнитивных способностей, утрата социального разума, то есть человек перестаёт понимать окружающих, их вербальные и невербальные сигналы, интонации, он не может социализироваться, выполнять элементарные бытовые действия, становится недееспособным.

«Поэтому я бы сказал, не «цифровая деменция», а зависимость от гаджетов», — уточнил специалист.

Невролог пояснил, что эта зависимость выражается в том, что человек боится, например, потерять телефон либо лишиться его даже на короткий промежуток времени. Это и есть зависимость — постоянная эмоциональная зависимость, уточнил специалист.

Действительно, многие функции телефон взял на себя, сейчас он является и записной книжкой, и путеводителем, с помощью него можно совершать различные покупки, осуществлять поиск информации, пояснил Гайфутдинов.

Он признал, что человек уже не может отказаться от этих возможностей. Но с другой стороны, иногда случается так, что гаджет занимает всё личное пространство человека, отметил невролог.

Он добавил, что такая зависимость, действительно, очень вредит мозгу человека, особенному это касается детей и подростков.

«Детскому мозгу необходима активность. Ребёнок на своих шишках и синяках должен познавать мир, чувствовать его, должен получать эмоциональное подкрепление. И это чрезвычайно важно для развития мозга. Такие ощущения нельзя получить, просматривая те или иные видео в телефоне или компьютере», — пояснил врач.

Он отметил, что люди перестают запоминать информацию, подсчитывать суммы покупок в магазинах, рассказывать сказки детям — всё это они перекладывают на гаджеты, которые и подсчитают, и сохранят информацию, и детей займут.

«То есть происходит подмена активной жизни. Человек, который много времени проводит за гаджетом, меньше двигается. Это может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, поскольку для развития мышц нужна тренировка, нагрузка. Также может произойти гипертрофия мышцы большого или указательного пальца, который участвует при работе с гаджетом», — уточнил эксперт.

Поэтому термин «цифровая деменция» очень чётко посылает сигнал, что нельзя злоупотреблять гаджетами, подчеркнул он.

«Для того, чтобы сохранить мозговой потенциал, нужна тренировка, нужно запоминать стихи, побольше читать, вести активный образ жизни, не скрывать свои эмоции. Обозначив тему «цифровой деменции», специалисты таким образом как бы предупреждают людей об опасности злоупотребления гаджетами», — уточнил Гайфутдинов.

Понятие цифровой деменции или цифрового слабоумия ввёл в 2012 году немецкий нейробиолог и психиатр Манфред Спитцер. Так он назвал негативное воздействие цифровых технологий на когнитивные функции человека.

Как передавало ИА Регнум, невролог, педиатр, рефлексотерапевт Альмира Гимранова отметила, что феномен «цифровой деменции» связан с привычкой получать из Сети информацию, которую не нужно запоминать. Постоянное обращение к интернету для решения повседневных задач приводит к снижению активности мозга, отвечающей за память и когнитивные процессы, добавила врач.

По словам психолога Екатерины Мурашовой, постоянно сидящие над гаджетами люди переключаются с одного источника на другой, но не задумываются над информацией. Мозг теряет способность эффективно её обрабатывать. Кроме того, страдает социальная жизнь, снижается способность к коммуникации.

Признаками развития цифровой деменции являются проблемы с памятью, быстрая утомляемость. Таким людям сложнее сосредоточиться и быстро выполнять работу, которая прежде не вызывала трудностей, при этом гаджеты у них всегда под рукой.