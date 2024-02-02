Москва, 2 февраля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Риск развития так называемой цифровой деменции выше среди молодых людей, так как они постоянно пользуются электронными устройствами. Об этом невролог, педиатр, рефлексотерапевт Альмира Гимранова рассказала 1 февраля изданию «Доктор Питер».

(сс) Thomas Park

Понятие цифровой деменции или цифрового слабоумия ввёл в 2012 году немецкий нейробиолог и психиатр Манфред Спитцер. Так он назвал негативное воздействие цифровых технологий на когнитивные функции человека.

«Главные жертвы цифровой деменции — это прежде всего молодое поколение, постоянно находящееся в цифровой среде», — отметила Гимранова.

Из-за длительного пребывания в виртуальной реальности, частых просмотров смартфонов и планшетов, как считают специалисты, постепенно ухудшаются память, внимание и другие познавательные способности.

Кроме того, феномен цифровой деменции связан с привычкой получать из Сети информацию, которую не нужно запоминать. Постоянное обращение к интернету для решения повседневных задач приводит к снижению активности мозга, отвечающей за память и когнитивные процессы, добавила врач.

По словам психолога Екатерины Мурашовой, постоянно сидящие над гаджетами люди переключаются с одного источника на другой, но не задумываются над информацией. Мозг теряет способность эффективно её обрабатывать. Кроме того, страдает социальная жизнь, снижается способность к коммуникации.

Признаками развития цифровой деменции являются проблемы с памятью, быстрая утомляемость. Таким людям сложнее сосредоточиться и быстро выполнять работу, которая прежде не вызывала трудностей, при этом гаджеты у них всегда под рукой.

Специалисты посоветовали при первых признаках такого состояния больше гулять и заниматься спортом, выполнять упражнения для улучшения памяти и внимания, проконсультироваться с врачом-неврологом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее норвежские учёные назвали профессии, которые повышают риск развития слабоумия из-за длительного пребывания на ногах, тяжёлой физической нагрузки, неудобного графика работы, стресса, повышенного риска эмоционального выгорания. Это продавцы-кассиры, продавцы-консультанты, медицинский персонал, фермеры и производители продукции животноводства.