Осло, 12 октября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Норвежские учёные назвали пять профессий, которые повышают риск развития слабоумия, пишет 12 октября Science Direct.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Они проанализировали данные одного из крупнейших в мире популяционных исследований деменции. В этих исследованиях собраны сведения о 7 тыс. взрослых жителей Норвегии с 2017 по 2019 год. Исследователи изучили сведения о состоянии здоровья и образе жизни участников. У 902 из них была клинически диагностирована деменция, а у 2407 наблюдались лёгкие когнитивные нарушения.

Норвежские учёные пришли к выводу, что у людей, занятых на физически тяжёлых работах, вероятность развития деменции примерно на 15,5% выше, чем у остальных. Как отметил автор исследования Вегард Скирбекк, физическая активность в свободное время связана с лучшими когнитивными результатами, а тяжёлый физический труд, наоборот, может привести к ухудшению когнитивных результатов.

К списку подверженных опасности профессий учёные отнесли продавцов-кассиров, продавцов-консультантов, медперсонал, фермеров, производителей продукции животноводства из-за длительного пребывания на ногах, тяжёлой физической нагрузки, неудобного графика работы, стресса, повышенного риска эмоционального выгорания.

В таких условиях, говорится в исследовании, сохранение когнитивных способностей практически невозможно — у людей не остаётся времени на отдых и саморазвитие.

Как передавало ИА Регнум, ранее учёные Каролинского института подтвердили наличие связи между учащённым пульсом у пожилых людей и повышенным риском развития деменции. Проанализировав полученные данные, медики установили, что люди с частотой пульса в состоянии покоя 80 ударов в минуту или выше в среднем имели на 55% более высокий риск развития деменции, чем люди с пульсом 60−69 ударов в минуту. Эта связь сохранилась при учёте других факторов, включая имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания.

Причины этой связи остаются неясны. Авторы исследования предполагают, что одним из объяснений могут быть частые сбои в работе периферических нервов у пожилых людей с учащённым пульсом.

Исследование, проведённое специалистами из Университета Сиднея и Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, свидетельствует, что некоторые формы ранней деменции связаны с потерей удовлетворения от жизни. Отмечается, что потеря способности испытывать удовольствие, известное как ангедония, вызвана атрофией нервных клеток мозга, связанных с работой системы вознаграждения. Это распространённый симптом при психических расстройствах, таких обсессивно-компульсивное расстройство и депрессия, с которой часто путают раннюю деменцию.