Тбилиси, 2 февраля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Активистку Нату Парадзе, облившую синей краской икону в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы, на которой были изображены святая Матрона Московская и Иосиф Сталин, Тбилисский городской суд приговорил к пяти дням ареста. Об этом 2 февраля сообщил телеканал «Мтавари Архи».

Кадр из видео

Уточняется, что Перадзе осуждена по статье Кодекса об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. Как сообщила сама активистка на своей странице в социальной сети, её «отправляют в тюрьму».

Икона со Сталиным оказалась в центре скандала после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун Рождества опубликовал видео из Собора Святой Троицы, где можно было увидеть икону Матроны Московской. Изображённый на иконе Сталин вызвал оживлённую реакцию в Грузии.

Выяснилось, что икона написана несколько лет назад, собору её пожертвовали лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Поднявшийся вокруг иконы ажиотаж Инашвили назвала торжеством темноты и полной безграмотности.

9 января активистка Перадзе облила икону краской, а уже 10 января в её дом попытались ворваться радикально настроенные граждане, требовавшие возбудить против активистки уголовное дело. В течение нескольких дней в Грузии проводились акции протеста с требованиями ужесточить наказание для Перадзе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что патриархия Грузии 11 января потребовала переписать икону Матроны Московской, где рядом со святой изображён Сталин. В патриархии указали, что факт встречи Матроны Московской со Сталиным не доказан, не включён в канонический текст её жития и не признан Русской православной церковью. Патриархия призвала пожертвовавших сделать изменения самостоятельно, либо это будет сделано патриархией.

Позднее икону убрали из Собора Святой Троицы, где она находится не уточняется.