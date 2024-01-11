Тбилиси, 11 января, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Патриархия Грузии считает необходимым переписать хранящуюся в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. Об этом сообщается на сайте организации.

Кадр из видео

«Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской православной церковью… необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с иконописанием. Призываем пожертвовавших икону внести соответствующие изменения самостоятельно, либо это сделаем мы», — говорится в заявлении патриархии Грузии.

Икона оказалась в центре скандала после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова выложил видео с ней в одной из соцсетей. Затем выяснилось, что образ святой Матроны собору Святой Троицы пожертвовали лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. В комментариях пользователи начали выражать свою обеспокоенность в связи с этим.

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«Альянс патриотов Грузии» согласился с позицией ГПЦ и подчинится предложению убрать изображение Сталина.

По словам Инашвили, икона написана несколько лет назад. Её пожертвовали собору Святой Троицы. А поднявшийся вокруг иконы ажиотаж Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.

Позже появилась фотография той самой иконы, которую облили синей краской. Это сделала оппозиционная активистка Ната Перадзе, после этого у её дома проводились митинги протеста. Всё произошло 9 января. МВД Грузии возбудило дело по факту вандализма. За осквернение святынь власти Грузии хотят ужесточить ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинский герб-трезубец установили на монументе «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР.

1 августа с монумента «Родина-мать» в Киеве сняли серп и молот. Сам герб решили отправить на хранение в музей. Власти приурочили демонтаж к празднованию Дня независимости Украины 24 августа. Рабочие начали поднимать 5 августа на памятник новый герб с трезубцем, но монтаж остановили из-за темноты.