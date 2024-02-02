Хельсинки, 2 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Финский художественный музей «Атенеум» назвал Илью Репина украинским, а не русским художником из-за документа о месте рождения его родителей. Об этом сообщила 2 февраля директор музея по связям с общественностью Анна Кари.

Илья Репин

Ранее СМИ Финляндии сообщили, что «Атенеум» представляет «украинцем» русского живописца Репина, который родился в 1844 году в городе Чугуев Харьковской губернии Российской империи. Отмечалось, что музей согласился с соответствующим требованием украинских активистов.

«В качестве источника мы использовали церковный документ, из которого следовало, что отец и дед Репина родились на территории современной Украины», — сказала «РИА Новости» Анна Кари.

Она пояснила, что вопрос с национальной принадлежностью Репина пересмотрели весной 2023 года в связи с выставкой «Вопрос времени». В музее также добавили, что последовали примеру Метрополитен-музея в Нью-Йорке и Национальной галереи в Лондоне, которые изменили национальность живописца.

В посольстве России в Финляндии решение «Атенеума» записать Репина в украинцы назвали русофобской и конъюнктурной акцией, следующей в русле «отмены русской культуры». Это противоречит здравому смыслу, добавили дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что классик литературы Николай Гоголь — украинский писатель, которого «российская пропаганда» якобы принудительно записала в русские.

Бывший депутат Рады Ирина Фарион утверждала, что Гоголь якобы «лишился рассудка» из-за написания своих произведений на русском языке.