Москва, 2 февраля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков дважды попадал в перестрелки, когда в юности жил в Екатеринбурге. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости Иван Штырков

Штырков 24 февраля выступит против Вагаба Вагабова на турнире RCC 18 по кикбоксингу. По словам 35-летнего спортсмена, когда-то в него, как и в Вагабова, стреляли, правда, из травматического оружия. Однажды это произошло на так называемой стрелке в районе Уралмаш.

«Во время разговора что‑то пошло не так, и кто‑то начал стрелять вместо того, чтобы драться. И пару пуль прилетело в ноги, у меня шрамы остались. Ничего критичного — шкурку просто попортили», — сказал боец.

Второй случай произошёл возле клуба «Чили». Группе молодых людей «что‑то не понравилось», и они открыли огонь по Штыркову и его спутникам из автомобиля. Ивану немного «зацепило руку».

Боец отметил, что для 2000-х годов это была обычная молодёжная жизнь. Он признался, что мог тогда получить травмы, несовместимые со спортом.

Штырков добавил, что тренировался в школе самбо «Уралмаш», общался с другими спортсменами, получил определенные навыки и в любой экстремальной ситуации мог себя контролировать.

Как сообщало ИА Регнум, в 2016 году американский боец смешанного стиля Джефф Монсон проиграл бой Ивану Штыркову всего за 30 секунд. Поединок прошёл в Екатеринбурге.

Сейчас на счету Штыркова 22 победы в ММА, два поражения и одна ничья. В поединке с дагестанцем Вагабовым в весовой категории до 100 кг предусмотрено три раунда по три минуты.