Екатеринбург, 7 мая, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля Джефф Монсон проиграл бой с российским бойцом Иваном Штырковым всего за 30 секунд. Бой состоялся накануне в Екатеринбурге.

Цитата из к/ф «Огни большого города». Реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Бой

Всего через 30 секунд после начала боя Штырков мощным ударом повалил Монсона на настил ринга, а затем провел боевой прием, после которого судья остановил бой.

Таким образом, 27-летний Штырков одержал пятую победу в своей профессиональной карьере. Он пока не проиграл ни одного боя.

Для 45-летнего Монсона это уже 26-е поражение. За свою карьеру он выиграл 59 боев.

Стоит отметить, что это уже второе поражение Монсона под флагом России. 25 декабря 2015 года Монсон проиграл техническим нокаутом камерунцу Дональду Нджатаху.

Монсон, который родился в США, с 2014 года хочет получить российское гражданство. Он также хочет вступить в партию КПРФ.