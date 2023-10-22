Москва, 22 октября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Европейцы стали охотнее путешествовать по России. ОБ этом свидетельствуют данные о выданных в странах Евросоюза туристических визах для поездок в РФ. За первые девять месяцев их число увеличилось более чем наполовину. Об этом сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В беседе с «РИА Новости» дипломат уточнил, что с 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждения российского внешнеполитического ведомства в странах Европы выдали 225 тысяч виз всех категорий. Из них 141 тысяча — туристические визы.

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество выданных виз сократилось на 10%, при этом выдача туристических виз возросла на 57%», ― добавил глава департамента.

Специалист отметил, что эти показатели далеки от данных 2019 года. Тогда европейцам выдали 1,645 млн виз, из них 1,112 млн — туристических.

Как сообщало ИА Регнум, в России за первый квартал 2023 года количество иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 17,6%. По данным погранслужбы ФСБ, с января по март российскую границу иностранные путешественники пересекли 3,3 млн раз, что почти на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего в Россию приезжали граждане Узбекистана (818 тысяч человек), Казахстана (604 тысячи человек) и Таджикистана (516 тысяч человек).

Абсолютным лидером среди стран дальнего зарубежья по числу поездок в Россию стал Китай. По итогам первого квартала текущего года количество иностранных туристов выросло в 4,6 раза, страну посетили 114 тысяч человек из КНР.

В то же время вырос поток российских туристов, выезжающих за границу. С 1 июня по 25 августа этот показатель увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как заявили в компании «МегаФон», россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха. При этом география путешествий изменилась: туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские направления. Турция осталась самым популярным направлением у россиян. В этом году страна приняла на 27% больше туристов, чем прошлым летом.

В России российские граждане в первом полугодии 2023 года чащевсего путешествовали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Из зарубежных городов они предпочитали Ереван, Стамбул и Минск.