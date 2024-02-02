Москва, 2 февраля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Ветераны-севастопольцы получат единовременные выплаты от правительства Москвы ко Дню Победы. Сообщение об этом опубликовано 2 февраля на портале столичной мэрии.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Отмечается, что материальная помощь инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Севастополе, стала многолетней традицией. Её получат более 1,7 тыс. севастопольцев.

«В этом году размер выплаты составит 6 тыс. рублей, включая оплату почтовых услуг по доставке», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2020 года закон, согласно которому жителям осаждённого в войну Севастополя присваивается статус ветеранов Великой Отечественной войны, подписал президент России Владимир Путин.

В апреле 2023 года Путин подписал закон, согласно которому лица, награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда», признаются ветеранами Великой Отечественной войны.