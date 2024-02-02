Москва, 2 февраля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (80%) положительно оценили работу президента страны Владимира Путина, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Kremlin.ru Владимир Путин

На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту глава государства, 80% россиян ответили, что хорошо, порядка 10% посчитали, что скорее плохо, ещё 11% опрошенных затруднились с ответом.

Кроме того, согласно данным опроса ФОМ, 78% жителей страны доверяют президенту, 14% скорее не доверяют, 8% респондентов затруднились с ответом.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что многолетний стабильный показатель уровня доверия к главе государства Владимиру Путину говорит о том, что жители страны чувствуют результат его работы, несмотря на то, что РФ сталкивается со множеством вызовов. Песков обратил внимание, что развитие России удаётся обеспечивать зачастую благодаря круглосуточной работе.