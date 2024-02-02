Киев, 2 февраля, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Иностранцам запрещено заходить в бункер главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сказал биограф украинского лидера, журналист Time, американец русского происхождения Саймон Шустер.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Бункер — часть офиса, меня туда не пускали никогда, чётко говорили «забудь». Туда иностранцев вообще не пускают», — пояснил Шустер в интервью изданию «Украинская правда».

Журналист заверил, что все его книги о Зеленском, о жизни в президентском бункере, основаны исключительно на интервью с украинским лидером и его помощниками.

Шустер также пояснил, что офис и бункер — это не одно и то же.

Как сообщало ИА Регнум, причиной конфликта между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стали политические амбиции последнего. Об этом рассказал в своей книге Саймон Шустер.

Он описал, как Зеленский и Залужный познакомились в 2019 году, когда главком ещё возглавлял объединённый оперштаб ВСУ. Как отметил Шустер, тогда Зеленский совершенно спокойно позволял подопечному проявлять инициативу в стратегии боевых действий, оставляя за собой вопросы внутренней и внешней политики. Но впоследствии глава киевского режима «сформировал свои военные приоритеты», не всегда совпадавшие со взглядом Залужного.

Журналист также рассказал, как Запад давил на Украину, чтобы та приняла условия России на мирных переговорах весной 2022 года. Тогда российская сторона якобы согласилась, что единственным способом выйти из тупика станет встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима, но партнёры Зеленского потребовали от него дополнительных уступок, так как якобы выступали за продолжение переговоров и считали нужным держать его в соответствующем настрое.