В немецком городе Карлсруэ неизвестный захватил заложников и требует выкуп
В немецком городе Карлсруэ злоумышленник захватил заложников и требует выкуп €1 млн
Берлин, 10 марта, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Заложников захватил злоумышленник в одной из аптек немецкого города Карлсруэ в федеральной немецкой земле Баден-Вюртемберг. Об этом 10 марта сообщила газета Süddeutsche Zeitung.
Как уточняет издание, ЧП произошло на улице Эттлингер, сотрудники полиции находятся в прямом контакте со злоумышленником. Переговоры идут уже несколько часов.
«В связи с предполагаемым захватом заложников в аптеке на улице Эттлингер в настоящее время задействованы оперативные силы», — сказано в сообщении полиции города в Twitter.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов заверили, что опасности для населения в связи с инцидентом нет. Точных официальных данных о количестве злоумышленников и захваченных ими заложников нет. В целях безопасности полиция оцепила район, в котором находится аптека.
Также поступила информация, что злоумышленник требует выкуп в размере 1 млн евро.
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