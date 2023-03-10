Берлин, 10 марта, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Заложников захватил злоумышленник в одной из аптек немецкого города Карлсруэ в федеральной немецкой земле Баден-Вюртемберг. Об этом 10 марта сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Как уточняет издание, ЧП произошло на улице Эттлингер, сотрудники полиции находятся в прямом контакте со злоумышленником. Переговоры идут уже несколько часов.

«В связи с предполагаемым захватом заложников в аптеке на улице Эттлингер в настоящее время задействованы оперативные силы», — сказано в сообщении полиции города в Twitter.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов заверили, что опасности для населения в связи с инцидентом нет. Точных официальных данных о количестве злоумышленников и захваченных ими заложников нет. В целях безопасности полиция оцепила район, в котором находится аптека.

Также поступила информация, что злоумышленник требует выкуп в размере 1 млн евро.

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