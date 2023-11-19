Лас-Вегас, США, 19 ноября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Нидерландский пилот команды «Ред Булл», трёхкратный чемпион автогонок серии «Формула-1» Макс Ферстаппен выиграл 21-й этап чемпионата мира — 2023 — Гран-при Лас-Вегаса.

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

Второе место занял представитель Монако Шарль Леклер из команды «Феррари». Третьим стал коллега Ферстаппена по «Ред Булл» мексиканский пилот Серхио Перес.

В начале гонки Ферстаппен получил штраф в пять секунд за выталкивание Леклера с трассы на первом повороте, однако это не помешало ему финишировать первым.

Нидерландский пилот победил в 18 из 21 этапа Гран-при «Формулы-1» нынешнего сезона, обновив свой рекорд по количеству выигранных этапов за год.

Эта победа стала для Ферстаппена 53-й в гонках «Формулы-1», что позволило ему сравняться по этому показателю с немецким пилотом Себастьяном Феттелем, с которым они делят третьем место. На втором месте в этом списке немецкий пилот Михаэль Шумахер (91 победа), на первом — британец Льюис Хэмилтон (103).

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября в квалификации Гран-при Лас-Вегаса победителем стал Леклер. Ферстаппен показал только второе время, далее шли Джордж Расселл, Пьер Гасли и Александер Албон.

Первый тренировочный заезд этапа Гран-при «Формулы-1» 17 ноября в Лас-Вегасе завершился досрочно. Это произошло из-за того, что на городской дороге, по которой проходит трасса, оторвался канализационный люк.