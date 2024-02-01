Москва, 1 февраля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Орден Александра Невского за особые отличия при выполнении задач в боевых условиях и вклад в укрепление обороноспособности России может быть присвоен посмертно. Это следует из указа президента страны Владимира Путина.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Награждение орденом Александра Невского за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, а также за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны может быть произведено посмертно», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля 2024 года Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд». В соответствующем указе президента говорится, что орденом будут награждаться граждане России за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны. Также награду будут получать за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, и за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития.