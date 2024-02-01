Москва, 1 февраля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Аналитики западных государств всё меньше понимают, что происходит в экономике России. Зарубежные эксперты не учитывают существенную трансформацию процессов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Иван Шилов ИА Регнум

«Здесь вопрос по качеству прогнозов нужно задавать коллегам. С нашей точки зрения, они всё меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика, потому что смотрят в зеркало заднего вида. А существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость и так далее», — сказал Решетников.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявлял, что ВВП России по итогам 2023 года увеличился на 3,5%. Также глава государства отмечал, что рост экономики страны по итогам 2024 года может составить более 4%.

Международный валютный фонд (МВФ) значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменили в большую сторону сразу на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года. В организации отметили, что экономика РФ растёт быстрее, чем ожидалось.