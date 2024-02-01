Тбилиси, 1 февраля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в новом составе кабинета министров он заменит только главу минобороны страны. Он предложил на этот пост вице-спикера парламента республики Ираклия Чиковани.

Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости Ираклий Кобахидзе

«Я предложил остаться всем членам правительства. Только министр обороны Джуаншер Бурчуладзе захотел перейти из политики в другую сферу. Я уважаю его решение. Соответственно, в правительстве Грузии произойдёт единственное изменение — на должность министра обороны будет выдвинут вице-спикер парламента Ираклий Чиковани», — пояснил Кобахидзе.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о своей отставке. Он пояснил такое решение тем, что получил предложение возглавить правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и хочет его принять.

Ранее СМИ республики сообщали о том, Гарибашвили и глава «Грузинской мечты — Демократической Грузии» Кобахидзе поменяются должностями 1 февраля 2024 года на ближайшем съезде партии.