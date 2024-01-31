Москва, 1 февраля, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Россельхознадзор из-за повторного выявления мышьяка в кормах для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods ограничил с 31 января их ввоз в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Погожев ИА REGNUM Корм для животных

Отмечается, что это временные ограничения. При этом первый раз мышьяк в кормах был выявлен в декабре 2023 года.

«Возобновлена сертификация кормов для непродуктивных животных с 28 предприятий Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании и Бельгии, всего 114 кормовых линеек», — добавили в Россельхознадзоре.

Как сообщало ИА Регнум, Россельхознадзор с 6 февраля приостановил ввоз в Россию кормов для животных Hill’s итальянского производства.

Такое решение принято в связи с поставками некачественной продукции.

Ведомством были выявлены нарушения как в работе компании, так и в работе самих производителей кормовой продукции.

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семенного и посадочного материала из Нидерландов. Помимо этого, вводится ограничение на поставки семян в сопровождении документов, выданных лабораторией Enza-Zaden Operalions B. Y., до подтверждения компетентности результатов исследований данной лаборатории по результатам аудита со стороны Россельхознадзора.

Уточняется, что данные меры были приняты после выявления карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта (бактериальной пятнистости тыквенных культур).