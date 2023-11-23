Москва, 23 ноября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семенного и посадочного материала из Нидерландов. Об этом сообщает 23 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Россельхознадзор информирует, что с 23 ноября 2023 года запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала из Нидерландов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что помимо этого вводится ограничение на поставки семян в сопровождении документов, выданных лабораторией Enza-Zaden Operalions B. Y. до подтверждения компетентности результатов исследований данной лаборатории по результатам аудита со стороны Россельхознадзора.

Уточняется, что данные меры были приняты после выявления карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта (бактериальной пятнистости тыквенных культур (Acidovorax citrulli Schaad et al.).

Отмечается, что за минувший год выявление карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов в Россию, приняло системный характер. При этомпоставки заражённой продукции происходят на фоне отсутствия на протяжении 1,5 лет ответов от Национальной организации по карантину и защите растений Нидерландов на соответствующие запросы Россельхознадзора.

Как передавало ИА Регнум, Россельхознадзор с 16 октября присоединился к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбы и морепродуктов из Японии. Уточняется, что такие меры будут действовать до предоставления исчерпывающей информации, которая необходима для подтверждения безопасности таких продуктов и соответствия требованиям ЕАЭС, а также проведения её анализа специалистами ведомства.

Японские власти с 24 августа начали сброс очищенной воды в океан с АЭС «Фукусима-1». С аварийной электростанции к концу марта 2024 года планируется слить более 30 тысяч тонн такой жидкости.

Китай 7 июля запретил ввоз продуктов питания из 10 префектур Японии из-за намерения Токио сбросить в море заражённую воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Китайская таможня также усилила регулирование и проверку сопроводительной документации в отношении продуктов питания из других регионов Японии, особенно продуктов водного промысла.