Москва, 30 января, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 6 февраля приостановил ввоз в Россию кормов для животных Hill’s итальянского производства. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

Такое решение принято в связи с поставками некачественной продукции.

Ведомством были выявлены нарушения как в работе компании, так и в работе самих производителей кормовой продукции.

Так, специалисты установили, что отсутствовал лабораторный контроль за компонентным составом кормов, применялась недостаточная температурная обработка сырья, а также отсутствовали документы о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак.

«В корме для кошек Hill’s Science Plan были обнаружены ДНК незаявленных в составе растительных компонентов: гороха, сои и рапса. Производитель «премиальных» кормов вводил в заблуждение потребителей, заменяя мясные компоненты на растительные, с целью снижения себестоимости», — заключили в Россельхознадзоре.

Hill’s Pet Nutrition — международная компания по производству повседневных и диетических кормов для собак и кошек Hill’s.

Как сообщало ИА Регнум, объём покупок товаров для домашних животных среди россиян за период январь–февраль 2023 года снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

В тот же период оборот товаров для домашних животных в онлайн-магазинах снизился более чем на 25%, а средний чек потребителя сократился на 18%, до 5,8 тысячи рублей.

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семенного и посадочного материала из Нидерландов. Помимо этого, вводится ограничение на поставки семян в сопровождении документов, выданных лабораторией Enza-Zaden Operalions B. Y., до подтверждения компетентности результатов исследований данной лаборатории по результатам аудита со стороны Россельхознадзора.

Уточняется, что данные меры были приняты после выявления карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта (бактериальной пятнистости тыквенных культур).