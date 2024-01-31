Манчестер, США, 31 января, 2024, 19:51 — ИА Регнум. В США водитель мусоровоза обнаружил в баке с отходами травмированную женщину. Об этом 31 января сообщил телеканал NBC.

Global Look Press

Инцидент произошёл в городе Манчестер штата Нью-Гемпшир. Женщину нашли зажатой в спрессованных отходах. Её крики услышал водитель мусоровоза, когда сгружал баки в грузовик.

Чтобы освободить пострадавшую из мусора, спасатели использовали специальный подъёмный механизм. Женщину госпитализировали с серьёзными травмами.

Отмечается, что неизвестно, как она оказалась в мусорном контейнере. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, 1 января в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити в США обнаружили тело мужчины в двигателе самолёта. 30-летний мужчина проник через аварийный выход на охраняемую территорию аэропорта, выбежал на часть взлётно-посадочной полосы, где проводят противообледенительные работы, и залез в двигатель самолёта. Через некоторое время специалисты обнаружили в двигателе посторонний предмет, остановили его, после чего вытащили оттуда уже мёртвого человека.