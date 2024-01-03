Солт-Лейк-Сити, США, 3 января, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В международном аэропорту Солт-Лейк-Сити в США обнаружили тело мужчины в двигателе самолёта. Об этом сообщил телеканал CNN.

ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

По предварительной информации, 1 января 30-летний мужчина проник через аварийный выход на охраняемую территорию аэропорта, выбежал на часть взлётно-посадочной полосы, где проводят противообледенительные работы, и залез в двигатель самолёта.

Отмечается, что через некоторое время специалисты обнаружили в двигателе посторонний предмет, остановили его, после чего вытащили оттуда уже мёртвого человека.

Погибшим оказался житель штата Юта Кайлер Эфингер, у которого при себе был посадочный талон на рейс в Денвер. Мужчина устроил беспорядки в охраняемой зоне аэропорта, а перед смертью разбросал на полосе свою одежду и обувь.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в токийском аэропорту при посадке произошло возгорание пассажирского самолёта авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро в Токио. На борту находились 379 человек, всем удалось эвакуироваться. Противопожарные службы Токио не исключают того, что возгорание лайнера произошло после столкновения с самолётом береговой охраны. Это могло случиться в тот момент посадки, когда второй самолёт был на взлётной полосе.

Из шести членов экипажа самолёта береговой охраны смог эвакуироваться только один человек. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Остальные пять членов экипажа погибли.