Москва, 31 января, 2024, 14:32 — ИА Регнум. В Москве появятся новые жилые и деловые кварталы на месте полузаброшенных территорий, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В настоящее время уже одобрены три проекта комплексной застройки полузаброшенных и малоиспользуемых территорий. Новые кварталы появятся в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино.

«Построим больше 254 тысяч квадратных метров недвижимости — общественно-деловые, социальные, коммунальные объекты и жилье по программе реновации», — рассказал мэр Москвы.

Так, на части территории бывшей промзоны Карачарово в Нижегородском районе планируют построить общественно-деловые объекты: торговый центр, гостиницу, отделения банков, спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем.

В районах Левобережный и Ховрино появятся школа и детский сад, а также жилые дома для переселения горожан по программе реновации. Последние планируют построить и в районе Зюзино. Общая площадь участков, на которой одобрена комплексная застройка, составляет около 860 гектаров. На них планируется возвести более 16,5 млн квадратных метров недвижимости. В результате реализации 63 проектов будет создано не менее 166 тысяч рабочих мест.

Ранее в московской мэрии рассказали о планах увеличить пропускную способность МЦК. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, в течение этого года продлится анализ ситуации и перспективы роста пассажиропотока. По итогу будут подготовлены предложения по реконструкции МЦК, которая может коснуться как усовершенствования подвижного состава и сокращения интервалов движения поездов, так и строительства дополнительных пассажирских терминалов, обновления железнодорожных станций и платформ. Кроме того, проекты могут затронуть строительство дополнительных подъездных путей, дорог и развязок около станций.