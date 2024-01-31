Киев, 31 января, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Согласно новому законопроекту о мобилизации, военнообязанные, которые живут на Украине, должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учётных данных. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Те, кто состоит на воинском учёте, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования закона уточнить адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты и другие необходимые данные.

В случае если военнообязанный находится за границей, то ему необходимо послать сообщение по электронной почте или же позвонить в военкомат.

Как сообщало ИА Регнум, в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации на Украине, которым, помимо прочего, предлагается снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

Новшество ещё и в том, что в случае принятия законопроекта призывник будет получать повестку в армию через электронный кабинет, который украинцы обязаны зарегистрировать. Повестка будет считаться врученной со дня получения военкоматом сообщения о её доставке.

В декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. После этого правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование среди украинцев.