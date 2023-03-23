Москва, 23 марта, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Объем покупок товаров для домашних животных среди россиян за период январь–февраль 2023 года снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом в четверг, 23 марта, написала газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в сервисе «Чек Индекс».

Александр Комаров ИА REGNUM Корма для животных

Отмечается, что в тот же период оборот товаров для домашних животных в онлайн-магазинах снизился более чем на 25%, а средний чек потребителя сократился на 18% до 5,8 тысячи рублей.

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова объяснила это наличием у россиян запасов кормов для домашних животных. На фоне ухода иностранных компаний из России в 2022 году большинство россиян покупали корма для питомцев на многие месяцы вперед.

12 февраля ИА REGNUM писало, что эксперты провели анализ трат жителей России в супермаркетах. Отмечалось, что у жителей России в возрасте от 41 года до 50 лет наиболее высокие суммы трат в средних чеках в супермаркетах, а самые низкие — у людей в возрасте от 21 года до 30 лет.